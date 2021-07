Hanna Glas: ”Vi har kapaciteten att gå hela vägen”

Det svenska damlandslaget kommer från fina framgångar i tidigare mästerskap. I OS 2016 tog de ett silver, och de kommer senast från ett brons i VM. Landslagsbacken Hanna Glas har stora förväntningar inför detta OS.

– Vi som lag har nog ett oerhört krav på oss utefter det vi har presterat innan och i tidigare mästerskap, om vi går långt tillbaka i tiden så har det ofta varit väldigt bra resultat, säger Glas och fortsätter:

– Alla här har en enorm tro på laget och vet att vi faktiskt har kapaciteten att gå hela vägen, sen får vi se om det bli så.

Nyckeln till framgång

Hon själv kommer från en fin säsong i sitt Bayern München och vill fortsätta toppa sina prestationer under mästerskapet.

– Jag själv har också extremt höga krav på mig själv. Jag tycker att jag kommer från en bra säsong och har levererat bra. Så jag förväntar mig att kunna göra samma sak nu, säger Glas.

Sverige kommer ställas inför flera tuffa matcher, inte minst när det kommer till premiärmatchen mot USA. För att kunna hålla ett bra försvarsspel finns en framgångsnyckel.

– Nyckeln kommer bli kommunikationen, att vi verkligen hjälper varandra att hitta bra positioner i försvarsspelet – i boxen, uppspel, försvarsspel. Det kommer bli en oerhört viktig nyckel, just hur vi kommunicerar med varandra, och att vi kan hitta så bra positioner som möjligt inför nästa aktion som kommer, säger Glas

”Sätta defensiven”

Landslagskollegan Jonna Andersson tror att det defensiva arbetet kommer bli en nyckel i matcherna, inte minst mot USA.

– Jag tror ändå att få ihop det från början, känna trygghet från start. Kanske just i premiären att sätta defensiven, vi vet att det kommer att bli tufft och det kommer bli varmt. Men det är lika för båda lagen. Men just sätta defensiven gör en trygghet till oss i en premiär och mot just USA, säger Jonna Andersson.

Trots det tuffa motståndet känner sig Jonna Andersson trygg med det svenska lagets försvarsarbete.

– Vi har sett tidigare att vi är väldigt starka försvarsmässigt och håller ihop det väldigt bra och spelar jämt mot till exempel USA och toppnationer. Vi är ändå trygga med det vi gjort tidigare och har erfarenheter från just det motståndet, säger Andersson.

