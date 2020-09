Här är Nannskogs startelva mot Portugal – gör fem ändringar

Efter mötet med de regerande världsmästarna Frankrike i lördags, är det dags för en ny tuff match för Sverige i Nations League: Regerande Europamästarna, Portugal.

Det ryktas om att förbundskapten Janne Andersson kommer att göra några ändringar i sin startelva sedan mötet med Frankrike för att få stopp på portugiserna – och inte minst världsstjärnan Cristiano Ronaldo.

”Såg ringrostig ut”

SVT Sports expert Daniel Nannskog har tagit ut sin startelva inför kvällen. I den gör han fem ändringar från den elva som Janne ställde upp med senast mot fransmännen.

Mellan stolparna står Robin Olsen kvar.

I backlinjen får Mikael Lustig och Pierre Bengtsson vila och ersätts av Emil Krafth och Ludwig Augustinsson som tar plats på varsin kant.

– Augustinsson behöver få spela och kliver in där. Och vi slänger in Krafth, med tanke på att Lustig såg lite ringrostig ut senast. Jag tror att det kan vara bra att få in en frisk och kry Krafth på högerbacken.

”Ingen jätte-gambling”

Även på mittfältet gör Nannskog två ändringar. Sebastian Larsson får kliva ut och Dejan Kulusevski kliver in på högerkanten, samt att Mattias Svanberg tar plats centralt i stället för Albin Ekdal.

– Svanberg har gjort det bra i Bologna och har vanan inne att spela mot riktigt bra motstånd i Serie A. Det är en intressant spelare och det skulle vara häftigt att se honom mot så här pass bra motstånd. Jag ser inte att det skulle vara någon ”jätte-gambling” precis utan han har ett moget och bra spel i sig, säger Nannskog.

Albin Ekdal förpassas till bänken...

– Ja. Det är en kille som vi vet haft en del skador genom åren. Det kan vara bra för honom att inte spela två hela matcher och få slippa få spela från start i alla fall då det är så pass kort återhämtning med tanke på hans tidigare skadesituation.

– Det blir en rak 4-4-2-uppställning på hederligt Janne Andersson-vis, konstaterar Nannskog.

Avslutningsvis då: Hur stoppar vi Ronaldo om han spelar?

– Genom ett organiserat försvarsspel där man verkligen ger varandra understöd. Det är nästan omöjligt att stoppa honom ensam utan det handlar om att hålla honom felvänd. Han får inte bli det här rättvända loket som får komma med fart för då går det jäkligt snabbt.

Daniel Nannskogs startelva mot Portugal:

Berg – Isak

Forsberg – Olsson – Svanberg – Kulusevski

Augustinsson – Lindelöf – Jansson – Krafth

Olsen

Fotnot: Nannskog har utgått ifrån att inga skador dykt upp och att dessa spelare är tillgängliga för att starta.

