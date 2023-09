Arsenal fick ett drömläge att ta ledningen redan i den sjunde minuten när bollen tog på Stina Lennartssons hand i eget straffområde. Kim Little klev fram men Cajsa Andersson gick åt rätt håll och räddade straffen.

Det blev startskottet för Cajsa Anderssons briljanta halvlek. Gång på gång stod hon i vägen för Arsenals attacker men det var fortsatt mållöst efter första 45.

Till slut fick 30-åringen kapitulera. Lagkaptenen Kim Little fick revansch efter straffmissen när hon lyfte in bollen till Caitlin Foord som nickade in ledningsmålet i den 53:e minuten.

Blackstenius och Hurtig klev fram

Målet väckte Linköping som skapade några halvchanser men det räckte inte hela vägen. I stället klev gamla Linköping-spelaren Lina Hurtig fram och nickade in 2–0-målet.

Stina Blackstenius, som också har ett förflutet i LFC, ville inte vara sämre när hon satte spiken i kistan till 3–0 i slutminuterna. Arsenal är därmed vidare till den andra kvalomgången medan Linköping är utslaget.

– Det känns fortfarande lite som hemmaplan. Det var jättekul att få göra mål och jag är framför allt glad för vinsten. Det satt långt inne och jag tycker att Linköping stod upp bra, säger Stina Blackstenius till SVT Sport efter matchen.