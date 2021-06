Historiskt Italien till kvartsfinal – inhopparna avgjorde i förlängningen

Österrike spelade utslagsmatch för första gången sedan 1954 och ställdes mot ett Italien som gått obesegrat i 30 raka matcher. Dessutom hade ”Burschen” inte hade lyckats slå Italien på 13 raka möten.

Det skulle de inte denna gång heller.

”Gli Azzuri” vann med 2-1, är klart för kvartsfinal och har nu gått tolv raka matcher utan att släppa in mål under ordinarie tid, totalt 1 145 minuter, nytt världsrekord. Det tidigare rekordet hölls av Italien själva, då Dino Zoff stod 1 142 minuter utan att släppa in något mål (1972-1974)

– Jag kan inte tro att det är sant – känslan i laget just nu är fantastisk, säger Federico Chiesa till SVT Sport.

Första riktiga chansen kom i den 17:e minuten och det var Italiens Nicolo Barella som klev fram. Inter-mittfältaren tog emot ett fint inspel snett-inåt-bakåt och drog till med ett hårt skott som tvingade målvakten Daniel Bachmann att agera.

Ciro Immobile hade inledningsvis svårt att få ordning på fötterna. Men i den 32:a minuten fick Lazio-stjärnan iväg ett missilliknande distansskott som tog i stolpen. Nära italienskt ledningsmål.

Dramatik i andra

Fem minuter in i den andra halvleken fick David Alaba ett drömläge på frispark strax utanför straffområdet. Den nyblivne Real Madrid-spelaren tog dock inte tillvara på chansen, utan sköt i stället tätt över Gianluigi Donnarummas ribba.

Länge såg det ut som att Italien hade någorlunda kontroll på matchen. I den 65:e minuten visade Marko Arnautovic att så inte var fallet. Alaba nickade ner bollen till 32-åringen som kunde lägga in 1-0 – trodde han i alla fall. Italien räddades av VAR och målet dömdes bort för offside.

Avgjordes i förlängningen

0-0 stod på resultattavlan när visslan ljöd för sista gången under ordinarie speltid och matchen gick till förlängning.

Där skulle det avgöras.

Federico Chiesa fick ett svårkontrollerat inlägg i ansiktshöjd och kunde konstnärligt få ner bollen på fötterna för att sedan dra in ett skott i målvaktens högra hörn.

Tio minuter senare kom nästa mål. Matteo Pessina tog sig in i straffområdet och satte 2-0.

Österrike fick in ett reduceringsmål sent i förlängningen. Sasa Kalajdzic nickade in ett mål efter en hörna i den 114:e minuten.

Italien slog ytterligare ett rekord. De blåklädda är i och med dagens match obesegrade i 31 raka matcher – tidigare lagrekordet var på 30 matcher, mellan 1935 och 1939.

Nu väntar vinnaren mellan Belgien och Portugal i kvartsfinal.