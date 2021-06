Ersättaren sköt Danmark till kvartsfinal – efter dubbla mål

Första EM-matchen länderna emellan och Danmark saknade anfallskuggen Yussuf Poulsen och yttern Daniel Wass. Avbräcken skulle däremot inte betyda problem, i stället blev en av ersättarna, i form av Kasper Dolberg, hjälte. Nice-anfallaren gjorde två mål – och ledde danskarna till en 4-0-vinst.

Det var dock Gareth Bale och Wales som öppnade piggast. Den 31-åriga superstjärnan bröt i den 10:e minuten in från högerkanten och avlossade ett vänsterskott som gick tätt utanför Kasper Schmeichels högra stolpe.

Det tog ungefär 17 minuter – sedan vaknade Danmark till och började spela sig in i matchen. Tio minuter senare kom första målet. Ett fint passningsspel ledde till Kasper Dolberg, som är van att näta på Johan Cruijff Arena sedan tiden i sin förra klubb Ajax. 23-åringen avancerade, såg en lucka och placerade vackert in 1-0 för de vitklädda danskarna.

Drömstart på andra halvlek

Två ynka minuter in i den andra akten var det dags igen. Martin Braithwaite satte fart in i det walesiska straffområdet, spelade in bollen och en halvdan rensning innebar att Dolberg kunde dundra in 2-0.

Dolberg med sin andra fullträff

I de närmaste minuterna därefter visade danskarna stort självförtroende och fortsatte hota framåt. Wales gick mestadels på kontringar, men lyckades inte hitta nät.

Maehle ville också

I den 86:e matchminuten var det öppen gata i Wales straffområde. Och det var oerhört nära ett tredje danskt mål. Braithwaite höll sig än en gång framme och var på väg att trycka in bollen i mål, men den träffade dock stolpen.

Två minuter senare var de dock skarpare framför mål. Joakim Maehle, som sällan slutade springa på högerkanten, fick efter ett inspel ett guldläge att lägga in 3-0 och det gjorde han med rejäl kraft. 24-åringens andra mål i turneringen.

Joakim Maehle Foto: Bildbyrån

På tilläggstid ville Braithwaite själv hitta in i målprotokollet. Barcelona-spelaren smekte in matchens sista mål och den danska krossen var fullbordad.

Martin Braithwaite firar Foto: Bildbyrån

Danmark har nu gjort nio mål i mästerskapet, fler än de gjorde i EM 1992 (sex mål) då guldet bärgades. Grannlandet ställs nu mot vinnaren mellan Nederländerna och Tjeckien i kvartsfinal.