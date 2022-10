Efter att ha haft klubbens ögon på sig länge blev det i augusti klart att 25-åriga Johanna Rytting Kaneryd skrivit på för den engelska storklubben Chelsea. I klubben fanns redan kaptenen Magdalena Eriksson och målvakten Zecira Musovic, hennes lagkamrater i landslaget.

– Både Magda och Zecce har varit helt otroliga och hjälpt mig med allt från att komma in i laget till allt praktiskt man behöver tänka på när man kommer till ett nytt land, säger Rytting Kaneryd.

Mittfältaren berättar att träningarna i Chelsea har varit ett stort lyft för henne.

– Dels är det kontinuiteten i träningen och att det är bra kvalitét, tufft och högt tempo. Man får ut mycket fysiskt. Det är många stjärnor och många som jobbar runt klubben. Det känns som att varje träning är en utmaning och det är exakt det jag behöver för att utvecklas och ta nästa steg i min karriär. Jag njuter verkligen av varje träning.

Hyllas av Chelseakaptenen Magdalena Eriksson

Hon har fått spela alla tre matcher i säsongsinledningen, även om speltiden varit sparsam.

– Men jag känner att jag är på god väg och börjar komma in i det mer och mer. Jag har sagt till mig själv att ha tålamod till en början. Men jag känner att jag är på god väg. Jag hade inga förväntningar på att spela, så det är bara en bonus nu i början, säger Rytting Kaneryd.

Chelseakaptenen Magdalena Eriksson hyllar lagkamraten efter första tiden i klubben.

– Johanna har kommit in jättebra i laget. Hon är en väldigt enkel person. Hon är cool och modig, hon vågar vara sig själv och har kommit in i det direkt med språket. Hon har kommit in bra fotbollsmässigt också. Hon vågar göra sin grej, det tycker jag är jättekul att se och jag tror att hon kommer att utvecklas mycket.