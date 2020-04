Klopp hedrade de 96 offren från Hillsborough

Normalt sett samlas Liverpoolfansen tillsammans för att sörja på Anfield där det läggs ner kransar och hålls tal. Den här våren som plågas av coronapandemin är inte normal. Det råder strikta regler för att gå ut i Storbritannien och folksamlingar är inte tillåtna. Därmed blir det första gången som fansen inte kan minnas dagen, en dag som Liverpool har fredad och inte spelar match på, tillsammans.

Fansen uppmanas stanna hemma och klockan 15.06 kommer det att hållas en tyst minut via Liverpools sociala kanaler. Klockan 15.06 1989 stoppades FA-cup-semifinalen mot Nottingham på Sheffield Wednesdays hemmaarena Hillsborough. Då var katastrofen ett faktum och 96 personer miste livet efter att ha klämts och trampats till döds på en överfull läktarsektion.

Rättssak så sent som 2017

En rättsprocess pågick under decennier och polisen har fått be om ursäkt för att ha pekat ut Liverpoolfansen som ansvariga. Utredningar har kommit till slutsatsen att polisen tappade kontrollen efter att ha släppt in för mycket folk. Utformningen av arenan bidrog också till katastrofen och ett nytt säkerhetstänkande infördes i engelsk fotboll. Så sent som förra året var händelsen uppe i rätten.

Klopp talar till fansen via en video där han sitter i en fåtölj ledigt klädd i jeansskjorta, jeans och vita sneakers.

– Planen var att vi skulle samlas vid Anfield i dag men det är inte möjligt. Det enda vi kan vara säkra på är att vi är i varandras tankar. Och tro mig, ni är i mina tankar, säger Klopp.

– Ni har våra tankar, våra böner och framför allt har ni vår kärlek. You'll never walk alone (du går aldrig ensam), säger Klopp och avslutar med inskriptionen på klubbmärket.

Personal från Liverpool kommer att lägga ut minnesemblem på Anfield och det flaggas på halv stång i hela Liverpool och kyrkklockor kommer att ringa.