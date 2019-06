Kritik mot att USA fick VAR-granskat mål godkänt

Bollen spelades in från vänsterkanten och Linda Sembrant var i duell med Lloyd innan bollen gick fram till Tobin Heath som sköt mål via Jonna Andersson, som backade in mot Hedvig Lindahl i målet.

Hårt nog bedömdes det som ett självmål trots att bollen sköts mot målet.

– Jag tycker att Carli Lloyd påverkar spelet med sin löpning. Domaren verkar inte se det som en duell, säger Östberg om situationen.

De flesta kommentarer kring det godkända 2-0-målet var kritiska.

– Jag är helt vilse. Jag vet inte hur reglerna fungerar längre. Jag är förbluffad över det beslutet, säger Chelseas damtränare Emma Hayes till BBC.