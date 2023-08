Under tisdagen möts Sverige och Spanien i semifinalen under fotbolls-VM i Australien och Nya Zeeland. Under mästerskapet har det svenska laget visat en stark laganda, menar Hanna Marklund i Aktuellt.

Just lagandan kan bli till Sveriges fördel då det står i kontrast mot Spanien, som haft konflikter och klyftor med förbundskaptenen.

– Jag hoppas att man kommer se styrkan i det här. Alla känns ju viktiga, jag tycker man har sett det i de avgörande ögonblicken.

