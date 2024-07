Flera högt ansedda tidningar och transferjournalister pekar på att Mason Greenwood kommer bli en Marseille-spelare. Något som Marseilles borgmästare Benoit Payan inte uppskattar.

– Jag vill inte att min klubb ska täckas av skammen av någon som slår sin flickvän, säger han till RMC.

Det Payan syftar på är att Mason Greenwood 2022 greps av polis misstänkt för våldtäkt och misshandel av sin flickvän. Åtalet lades senare ner när flickvännen drog tillbaka sin anmälan.

– Hans uppförande var obeskrivligt och det är oacceptabelt att slå sin flickvän. Jag såg bilder som chockade mig djupt, säger Payan.

Han fortsätter sedan med att han kommer försöka prata med klubbens president Pablo Longoria om att inte värva Greenwood.

”Går inte att reparera”

Även i supporterkretsar har det vädrats missnöje och på sociala medier sprids hashtaggen ”Greenwoodnotwelcome”.

”Vid en tidpunkt när förhandlingarna om Mason Greenwoods ankomst tillkännages blir allt mer intensiva, verkar det nödvändigt att förklara, än en gång och innan skadan blir oåterkallelig, varför denna övergång verkar otänkbar med tanke på de värderingar som klubben står för och varför det skulle innebära en röd linje för många av oss. Det skulle skada den passion vi har för denna klubb på ett sätt som inte går att reparera. Det är inte för sent att ge upp det och låta oss alla behålla åtminstone en illusion av stolthet”, skriver OM Forum i ett uttalande.

Just nu tillhör han Manchester United, som tillfälligt stängde av honom under tiden som allt utreddes. Under fjolårssäsongen var han utlånad till Getafe i den spanska ligan, där blev det succé och han blev korad klubbens bäste spelare.