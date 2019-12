José Mourinho förlorade i återkomsten

I mitten av december förra året fick José Mourinho sparken från Manchester United efter att laget hade underpresterat under säsongsinledningen.

Elva månader senare hittade han ett nytt jobb då han tog över Tottenham efter att managern Mauricio Pochettino fick sparken från London-klubben. I Tottenham fick Mourinho en bra start med två segrar i ligan och en i Champions League.

Tillbaka i Manchester

I kväll var han också tillbaka i Manchester när Tottenham gästade Manchester United.

– Att komma tillbaka hit är härligt. Före och efter matchen träffar jag folk jag gillar och det är härligt.

Det blev ingen rolig start för Mourinho eftersom att Marcus Rashford gav hemmalaget ledningen till 1–0 med ett distansskott. United fortsatte också att spela bra då målskytten Rashord hade flera lägen att dryga ut ledningen med bland annat ett ribbskott. I mitten av halvleken blev också Mourinho tacklad när Daniel James flög rakt in i Tottenham-tränaren.

Men egentligen från ingenstans utjämnade Tottenham genom Dele Alli som läckert tog ned en boll i straffområde och skickade in 1–1 efter 39 minuter spelade.

Rashford matchhjälte

United – som hade två raka kryss i Premier League– samlade sig i paus. Och efter bara två minuter in i den andra halvleken tog Rashford sats och tog sig in i straffområdet och förbi Moussa Sisskoka som fällde Rashford just innan kortlinjen.

Domaren Pail Tierney tvekade inte och blåste straff för Manchester United. Där gjorde Rashford inget misstag då han lurade Paulo Gazzaniga och placerade in matchavgörande 2–1.

– Vi stod och sov och lät Rashford ta emot bollen och få utrymme och sen väntar han på kontakten i straffområdet.

Victor Nilsson Lindelöf spelade hela matchen i Manchester-försvaret.

