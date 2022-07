Innan en kvart var spelad hade Norge gått upp i en tvåmålsledning.

Först gjorde Julie Blakstad 1-0 och bara minuter senare satte Frida Maanum ett till efter att Norge hade kunnat bryta ett uppspel tidigt. Maanum behövde bara rulla in bollen i ett nästan öppet mål.

Efter en halvtimme fick Norge också en straff. Efter videogranskning konstaterade man att bollen hade tagit på en nordirländsk arm. Nordirlands målvakten Jacqueline Burns var på Caroline Graham Hansens straff, men den gick in och det var 3-0.

Historiskt mål

Bara fyra minuter in i andra halvlek lyckades ändå Nordirland få in en överraskande reducering. Efter en rörig situation och ett något taffligt agerande av målvakten Guro Pettersen fick Julie Nelson in bollen. Hon blev då äldst genom tiderna att göra mål i ett EM för damer.

– Det var en otrolig känsla att göra Nordirlands första mål i en stor turnering, säger den 37-åriga Nelson till BBC.

Målet var Nordirlands första i ett stort mästerskap genom tiderna och de firade rejält. Men den glädjen dog snabbt då Chelsea-yttern Guro Reiten gjorde 4-1 för Norge.

Stjärnan lämnade i tårar

I den 70:e minuten hade den norska stjärnan Ada Hegerberg en boll i mål, men det underkändes på grund av offside.

I slutet av matchen åkte Nordriland på ännu en smäll. Deras storstjärna Simone Magill skadade sig och lämnade planen i smärta och tårar.

Matchen slutade 4-1 till Norge. Deras nästa match är ett stormöte med England på måndag.

– Vi sover i början av andra halvlek och det ska inte hända. Det är sådana här matcher som ska förbereda oss för matchen mot England. Det blir en helt annan nivå, säger Hegerberg.