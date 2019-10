Östersund avslöjar: Dit gick Europa League-pengarna

För två säsonger sedan gick Östersund, smått sensationellt, hela vägen till 16-delsfinal i Europa League – och skakade där det engelska storlaget Arsenal.

Men därefter har det gått betydligt tyngre för klubben, såväl på som utanför planen.

Redovisning på sponsorträff

Den senaste tiden har många av rubrikerna handlat om klubbens svaga ekonomi, där det har gått så pass illa att föreningen faktiskt riskerat konkurs.

Hur kunde det gå så illa? Var tog alla Europa League-pengarna vägen? De frågorna har nog många ställt sig.

Det har nu klubben delvis svarat på. På en sponsorträff i går redovisade föreningen var de 70 miljoner som klubben tjänade på Europa League, och de 67 miljoner kronor som de fick in på spelarförsäljningar under framgångsåren.

Spelarförsäljningar kostade 18 miljoner

Den största delen gick till bonusar till spelare och ledare: 18,3 miljoner kronor. Nästan lika mycket, 18 miljoner, gick till kostnaderna för ovan nämnda spelarförsäljningar.

– Det är dels agentkostnader, som vi inte hade så mycket, utan det är framförallt ersättningar till moderklubbar och tidigare klubbar som spelare varit i. Det vill säga att det har funnits avtal som vi måste betala, vilket inte är så konstigt egentligen, säger Östersunds pressansvarige Niclas Lidström till Fotbollskanalen.

24 miljoner tidigare i år

Totalt hade de under Europa League-åren kostnader på cirka 78 miljoner kronor.

Dessutom hade klubben ett operativt underskott på 24 miljoner kronor för 2017/18, vilket innebär att de hade runt 24 miljoner kvar när de gick in i 2019. Men även i år har klubben gått back.

– Det är väldigt detaljerat var pengarna har gått till. Vi vill lämna ut det här för att vi tycker det är viktigt att vara transparenta och vi försöker vara det hela tiden. Nu får ni de här siffrorna och vi tycker att det är ekvationen är inte svårare än så här, säger Lidström till Fotbollskanalen.

Ansträngt läge fortfarande

Just nu tycks den ekonomiska krisen inte vara riktigt lika akut som för ett par veckor sedan. Men läget är fortsatt ansträngt. De har den senaste månaden fått in knappt 8 miljoner kronor, men behöver få in ytterliage drygt 9 miljoner. Den här veckan kommer de att betala in en skatteskuld på 1,4 miljoner kronor som måste betalas senast den 2 november, men klubben har en ny skatteskuld på drygt 3 miljoner kronor som måste vara betald om några veckor.

– Vi klarade av den förra och vi kommer klara av det här också men det krävs mycket arbete, det är det ingen tvekan om, säger klubbeens vd Lennart Ivarsson till Östersundsposten.