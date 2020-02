Östersunds vd: ”Det blir inte konkurs”

Årsredovisningen för 2019 visar att Östersunds FK gör en förlust på 40,7 miljoner kronor, något som Aftonbladet var först med att berätta.

Det egna kapitalet visade också ett resultat på minus 20,5 miljoner kronor. Den stora frågan har därför varit om klubben ska kunna återställa det egna kapitalet – eller tvingas gå i konkurs.

Enligt ÖFK:s tf vd Lennart Ivarsson gjorde klubben därför en kontrollbalansräkning i höstas, därefter har de fram till början på juni på sig att återställa det egna kapitalet.

Är det realistiskt att ni kommer att klara det?

– Ja, det är det.

Det lutar inte åt konkurs?

– Nej.

”Kommer vara kvar i allsvenskan”

Hur kan du vara så säker på det?

– Därför att jag sitter på den här sidan bordet och jobbar med frågan. Och då kanske jag inte är den som jobbar allra mest intensivt med det. Men det är klart att vi jobbar hårt för att hitta vägar att återställa det egna kapitalet.

Hur går det?

– Vi har ju dragit in 20 miljoner som vi behövde under hösten och vi lyckades med att få in pengarna till början på januari. Sedan handlar det ju om att göra kostnadsbesparingar så att vi inte går minus framöver.

Det är många lag som funderar på hur det går för ÖFK, kommer de vara kvar i allsvenskan även efter sommaren?

– Ja, vi kommer vara kvar i allsvenskan efter sommaren. De andra lagen kommer att möta ett fullgott motstånd när det gäller allsvensk fotboll. När det gäller rent sportsligt har vi gått väldigt bra. Tittar vi på försäsongen i år så är det kanske en av de starkare vi gjort någon gång.

Behöver 20 miljoner innan juni

Men för att kunna spela måste man ju också ha en ekonomi och ha ett bolag som fungerar ekonomiskt?

– Det måste man ha, helt klart.

Hur mycket pengar är det konkret ni saknar?

– Det är en svår fråga att svara på. Men rent konkret måste vi förbättra det egna kapitalet med 20 miljoner.

Var ska de pengarna komma ifrån?

– Det är naturligtvis från vår omgivning.

Östersunds kommun kommer däremot inte att skjuta till några ekonomiska medel, det berättar kommunstyrelsens ordförande Bosse Svensson (C).

– Nej, det kommer vi inte göra. Vi har ju ett arbete tillsammans med klubben för att beta av deras gamla hyresfordran. Det arbetet fortsätter i det här sammanhanget, men något annat är inte aktuellt.

Inom den lokala företargrupp, som ÖFK hoppas ska gå in med kapital för att rädda klubben, finns just nu stor oenighet kring hur och vad man ska göra. Det berättar flera källor för SVT Sport.

– Förutsättningarna är för ovissa.

