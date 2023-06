Svenska fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt ser brister i det nuvarande systemet som svensk fotboll ska använda för att hindra ordningsstörningar på arenor. Ett av de stora problemen som Reinfeldt pekat ut är det faktum att klubbarna, som kan stänga av individer som misskött sig genom så kallande arrangemangsavstängningar, inte får tillgång till övervakningsmaterial från läktaren.

Mike Sahlénius, säkerhetschef på IFK Göteborg, menar att problemet är att det inte är föreningen som äger övervakningssystemet.

– Vi hyr arenan av Got Event och de äger systemet. Vi har tillgång till systemet några timmar före, under och efter match, så vi kan kolla live eller spola tillbaka under den tiden. Därefter har vi ingen rättighet att fortsätta jobba med materialet, utan då är det bara arenaägaren och polisen vid brottsmisstanke, säger Sahlénius.

”Lagstiftningen blir begränsningen”

Varför har ni inga rättigheter i efterhand?

– Det har med GDPR och regelverk där i kring att göra. Ofta är vi (svensk lag) väldigt måna att skydda individen och det är bra men det går stick i stäv med vår målbild. Det skyddar de som begår olagliga handlingar istället för övriga besökare.

Sahlénius förklaring bekräftas av Marcus Viberg, säkerhetschef på Got Event.

– Lagstiftningen blir begränsningen. Vi får inte lämna ut identitetsuppgifter om individer på våra evenemang. Vi vill ändra den lagstiftningen, säger han.

Däremot Malmö FF, som äger sin egen arena och därmed även övervakningssystemet, har fri tillgång till materialet. Säkerhetschef Peter Narbe menar att det är närmast avgörande för att kunna genomföra arrangemangsavstängningar.

– Det är väldigt svårt att under pågående match backa i systemet och göra en ordentlig utredning av vem som tar på och av maskering. Pyroteknik eller maskering kräver mer tid och är helt omöjligt under match, säger Narbe.