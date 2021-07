Prinsens hyllning till engelska spelarna efter EM-silvret

”Ni har kommit så långt, men tyvärr var det här inte vår dag. Ni kan alla sträcka på er och vara stolta – jag vet att det kommer komma mer.”

Orden är Prins Williams, som efter att själv ha bevittnat dramat från Wembleys läktare Twittrade sina uppmuntrande ord – ord som återkom i tidning efter tidning när de summerade finalen, och hela mästerskapet.

”Det gör ont... Men vi är så stolta över er”, skriver Daily Express på sin förstasida, ”Allt slutar i tårar” kontrar Daily Mail med medan The Sun skriver ”Lejonens stolthet”, och syftar på det lejon som är symbol för många engelska landslag.

Stolt förbundskapten

Att framtiden är ljus under 50-årige Southgates ledning och att nya framgångar mycket väl kan komma redan i VM i Qatar nästa år är de flesta överens om – från supportrar och tidningskrönikörer till laget självt.

– Det vi har skapat under den här turneringen är något verkligen speciellt. Vi har förmodligen VM i Qatar om 16 månader och vi är i bra form. Jag är stolt över laget och ser fram emot vad vi kan göra nu, säger Jordan Henderson, som fick hoppa in i finalen, enligt The Guardian.

Förbundskaptenen Gareth Southgate sade en halvtimme efter matchen till BBC att han behöver smälta förlusten innan han går vidare, men att också han var stolt över sitt lag.

– De kunde inte spelat bättre än de gjorde i kväll. Vi gick längre än vi gjort på så länge. Killarna har gett vårt land oförglömliga minnen. I kväll är det jobbigt för oss förstås, men laget kan bli bättre, de unga killarna har varit fantastiska. Men framtiden... ja, jag behöver nog lite mer tid för att smälta det här.

