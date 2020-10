Drömstart för Manchester United i Champions League

Manchester United svarade för en skräll i Paris.

I 87:e matchminuten sköt Marcus Rashford in 2–1 till gästerna mot Champions League-finalisten PSG.

22-åringens skott gick in via stolpen. Ett skönt kvitto för United som inlett Premier League knackigt med två segrar på fyra matcher.

– Självklart är det en skön känsla. Desto viktigare är det att vi vann matchen. Vi befinner oss i en bra position i gruppen men det är bara efter en match, säger Rashford till BT Sport.

Det var också bortalaget som tog ledningen och hade 1–0 med sig till pausvilan.

i 24:e minuten fick United straff. Bruno Fernandes steppade fram mot bollen – och missade. Men han fick en ny chans eftersom målvakten Navas fuskade vis sin mållinje. Vid andra försöket chansade målvakten Navas åt fel håll. Ett viktigt mål för United som dock fick se PSG kvitterade med en boll som Uniteds fransman Anthony Martial var sist på.

Men i slutminuterna fick United alltså sista ordet.

Victor Nilsson Lindelöf spelade hela matchen.

Leipzig vann stort

I samma grupp vann Emil Forsbergs Leipzig enkelt med 2-0 hemma mot Basaksehir. Svensken fick en halvlek på planen innan han byttes ut.

I Spanien gjorde Barcelona processen kort hemma mot ungerska skrällgänget Ferencváros. Trots att Gerard Pique blev frilägesutvisad i den andra halvleken kunde katalanerna vinna med 5-1.