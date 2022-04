Häcken saknade verkligen inte möjligheter till att göra mål i den första halvleken, men Kalle Joelsson i Helsingborgs mål imponerade och såg till att det var mållöst i halvtid.

– Jag tycker vi skapar tillräckligt med chanser, det har vi gjort i de tidigare matcherna också så att... vi ska göra mål bara, det är det som saknas. Det är väl skills, vi får träna avslut eller nåt. Vi skapar chanser och spelar rätt bra tycker jag, så det är störigt att det inte blir mål, säger Häckens Samuel Gustafsson till Discovery+ efter 45 spelade minuter.

10 minuter in i den andra halvleken lossnade det till slut – och 1–0-målet var riktigt snyggt. Först fick Kristoffer Lund slänga sig och plocka ned en lång passning på vänsterkanten, sedan reste han sig omgående och skickade in ett perfekt inlägg som Alexander Jeremejeff kunde nicka in bakom Joelsson.

Weberg frälste HIF

Helsingborg jobbade sig dock in i matchen ju längre den led och i den sjunde tilläggsminuten fick de frispark några meter utanför straffområdet.

Läge för en hjälte att kliva fram – och som mittbacken Charlie Weberg gjorde det. Med hårdhet och precision skruvade han in bollen intill den bortre stolpen bakom Peter Abrahamsson i Häckenmålet.

– Jag kommer knappt ihåg hur det gick till, jag såg inte bollen hela vägen och jag tänkte inte ens skjuta från början men jag tyckte det var så bra läge så jag testade och den gick in. Jag tyckte att de stod så högt och om jag skulle chippa in den så hade jag tvingats slå en lös chipp som var precis, så jag tyckte det var bättre att satsa på ett skott och jag tyckte det var ledigt i bortre, säger Weberg

Frisparksmålet var hans första i Allsvenskan.

– Jag har gjort ett frisparksmål i en U21-match tidigare, det är det jag har lyckats med. Jag tycker inte riktigt vi kommer upp i nivå i dag men ett kryss kan man ta ibland också, säger Weberg.