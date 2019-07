Segerjubel i Mexiko efter Gold Cup-seger i USA

Mindre än ett dygn efter VM-guldet hade USA chansen till en ny fin fotbollstitel. Men på hemmaplan i Chicago lyckades amerikanska herrarna inte inspireras av damerna utan förlorade finalen i Gold Cup, som är nord- och centralamerikanska mästerskapen.

Matchen var en tät uppgörelse med mer kamp än direkt skönspel. USA inledde offensivt och förde spelet, men Mexiko kom sakta in i matchen utan att få till klara målchanser.

Spelplatsen till trots hade de svartklädda mexikanerna överlägset flest supportrar på läktarna och de fick se sitt lag komma allt närmare ett ledningsmål.

I den 73:e matchminuten kom det när anfallare Jonathan dos Santos, Zlatans lagkamrat LA Galaxy, via en läcker klack fick bollen vid straffområdeslinjen och snyggt kunde placera in den via underkanten av ribban.

USA försökte få till en sista anstormning, men mexikanska målvakten Guillermo Ochoa var stabil mellan stolparna.

– Det var det här vi åkte hit för. Vi gjorde det och inramningen var oförglömlig. Vi är väldigt glada, säger lagkaptenen Andres Guardado i en intervju på innerplan.