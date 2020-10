Seriea A-match flyttas – 14 covid-19-fall i Genoa

Serie A-klubben Genoa har drabbats av inte mindre än 14 covid-19-fall. De lämnade därför in en begäran om att ligamötet hemma med Torino på lördag skulle flyttas till ett senare datum.

Nu har de fått som de vill. I dag meddelade Serie A att de godkänt begäran, vilket gör att matchen kommer att spelas vid ett senare tillfällen.

Serie A-klubbarna har rätt att be om en matchflytt denna säsong. Om ett liknande fall kommer att ske senare under året måste de spela matchen, annars räknas det som walk over.