Flera skrällar till Janne A-ri-turnén i Qatar

Målvakter:

Peter Abrahamsson, BK Häcken, Pontus Dahlberg, Watford, Isak Pettersson, IFK Norrköping.

Backar:

Anel Ahmedhodzic, Hobro IK, Adam Andersson, BK Häcken, Joel Andersson, FC Midtjylland, Marcus Danielson, Djurgården, Kristopher Da Graca, IFK Göteborg, Martin Olsson, Jacob Une Larsson, Djurgården, Simon Sandberg, Hammarby IF.

Mittfältare och forwards:

Gustav Berggren, BK Häcken, Jesper Karlsson, IF Elsfborg, Jesper Karlström, Djurgården, Darijan Bojanic, Hammarby, August Erlingmark, IFK Göteborg, Alexander Fransson, IFK Norrköping, Simon Hedlund, Bröndy IF, Daleho Irandust, BK Häcken, Dino Islamovic, Östersunds FK, Alexander Kacaniklic, Hammarby, Jordan Larsson, Spartak Moskva, Robin Söder, IFK Göteborg, Anton Salétros, AIK, Muamer Tankovic, Hammarby.