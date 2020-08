Svenska cupen lottad – Sollentuna får möta mästarna

Matcherna spelas 30 september eller 1 oktober med undantag för de lag som eventuellt finns kvar i Europa Leauge samt Örgryte. De 32 disktriktslagen får hemmamatch mot de allsvenska/superrettan lagen

Angered BK (div 3)-Häcken

Asarums IF FK (div 2)-Kalmar FF

Assyriska BK (div 2)-Mjällby

BK Astrio (div 3)-Falkenberg

Bodens BK FF (div 2)-Västerås SK

IF Brommapojkarna (div 1)-Sirius

Ekedalens SK (div 4)-GAIS

BK Forward (div 2)-Akropolis

IK Gauthiod (div 2)-Ljungskile

Gottne IF (div 2)-IFK Norrköping

FC Gute (div 2)-Hammarby

IS Halmia (div 2)-Helsingborg

IFK Haninge (div 1)-Örebro

Hudiksvalls Förenade FF (div 2)-GIF Sundsvall

Husqvarna FF (div 2)-IFK Göteborg

Hässleholms IF/Räppe GoIF (div 2/div 2)-Halmstad

Karlslunds IF FK (div 1)-AIK

IF Karlstad Fotbollsutveckling (div 1)-Dalkurd

Landskrona BoIS (div 1)-Öster

Lunds BK (div 1)-Malmö FF

IF Lödde (div 3)-Örgryte

Newroz FC (div 2)-Umeå FC

Nyköpings BIS (div 1)-Östersund

Oskarshamns AIK (div 1)-Varberg

Sandvikens IF (div 1)-Jönköping Södra

Sollentuna FK (div 1)-Djurgården

Stenungsunds IF (div 2)-Elfsborg

Stockholm Internazionale (div 2)-Degerfors

Torns IF (div 1)-Trelleborgs FF

Täby FK (div 1)-AFC Eskilstuna

Utsiktens BK (div 1)-Norrby

Vasalund (div 1)-Brage

KLIPP: Göteborg vände och vann cupfinalen mot Malmö (30 juli 2020)