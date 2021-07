Sverige stormar mot medalj – klart för semifinal

– Sverige hade allt att förlora i den här matchen. Det tycker jag har märkts. De kom tillbaka starkt tack vare Blackstenius mål som kom från ingenstans. De behöll ändå lugnet och vinner matchen. Det är vad som räknas, säger SVT Sports expert Markus Johannesson efter matchen.

Oförutsägbarheten hos det svenska laget skulle vara nyckeln för seger.

Och Blågult chockade Japan direkt.

Sverige fick en drömstart när de redan efter sju minuters spel slog till. Fridolina Rolfö stod för ett fint förarbete ute till vänster och skickade sedan in bollen i straffområdet, där Magdalena Eriksson nådde högst och kunde nicka in ledningsmålet.

Straffade Sverige

De gulklädda intensiva start fortsatte och de gjorde det svårt för Japan. Men hemmanationen växte successivt in i matchen och på förhand hade de svenska landslagsstjärnorna lyft ett varningens finger för deras spelskicklighet.

Det fanns en anledning.

I den 23:e minuten kom Japan runt på högerkanten och Yui Hasegawa kunde spela in bollen i boxen. Amanda Ilestedt hamnade på efterkälken och Mina Tanaka, som löpte in bakom, lade enkelt in kvitteringen.

Många satte nog hjärtat i halsgropen tio minuter senare. Domaren blåste straff för Japan efter att Tanaka föll enkelt i straffområdet. För enkelt, visade det sig. Efter VAR-granskning ändrade domaren sitt beslut och straffen plockades bort.

Lika bra start på andra

Japan fortsatte sedan att imponera i andra halvlek. Men det var Sverige som i den 53:e minuten skulle få utdelning. Stina Blackstenius serverades av Fridolina Rolfö och BK Häcken-anfallaren dundrade in sitt fjärde mål i turneringen. Svenskorna i förarsäte – igen.

I den 68:e minuten granskades en ny straffsituation av VAR. Den gången i Sveriges favör – och domaren valde att blåsa för elvametersspark. Den tog 32-åriga Kosovare Asllani hand om och hon satte kyligt sitt 39:e landslagsmål.

Målet förändrade matchbilden och i slutminuterna hade Sverige bra kontroll. Laget höll sig organiserade och inbytta spelare som Hanna Bennison kom in med viktig energi.

– Jag är inte nöjd med presspelet eller hur backlinjen ser ut i positioner och rensningar. Backlinjen är ett av mina orosmoln för kommande matcher, säger Johanneson.

Sverige ställs mot Tony Gustavssons Australien i semifinal, ett landslag som Blågult slog med 4-2 i gruppspelet. Australien kvartsfinalsspelade mot Storbritannien och matchen gick, med resultatet 2-2, till förlängning efter fulltid. Där vann Australien med 4-3.