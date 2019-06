Thern dementerar uppgifterna om hjärtproblem

Simon Thern har ryktats vara på väg bort från Norrköping under sommaren. Därför var det inte allt för förvånande när mittfältaren saknades i matchtruppen mot AIK under tisdagskvällen.

C More har under matchsändningen rapporterat att frånvaron beror på sjukdom. Enligt uppgifter till SVT Sport är det hjärtproblem som håller Thern borta från spel.

Simon Thern, med två allsvenska guldmedaljer från tiden i Helsingborg och Malmö FF har även hunnit med att spela i nederländska Heerenveen och AIK innan han förra vintern anslöt till IFK Norrköping.

På Twitter tillbakavisar Thern uppgifterna.

”Jag tackar för all kärlek på så kort tid men det DEMENTERAR JAG KRAFTIGT”, skriver han.

SVT Sport har försökt nå Simon Thern för en kommentar.

Matchen pågår.