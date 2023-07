Anfallaren Sophia Smith, en av sex spelare i den amerikanska startelvan som gjorde sin debut, nätade två gånger om i första halvlek och satte därmed amerikanskorna i förarstolen inför andra akten.

Ledningen kunde dock ha varit ännu större – mellan Smiths båda mål brände nämligen veteranen Alex Morgan en straff.

Morgan fick se sin svaga straffspark hamna i famnen på Vietnams målvakt Tran Thi Kim Thanh.

USA fortsatte dock att trumma på under de sista 45 minuterna. Lindsey Horan fastställde slutresultatet inför de 41 000 åskådarna när hon slog in bollen med 13 minuter kvar att spela via en assist av Smith och kort efter att stjärnspelaren Megan Rapinoe blivit inbytt för sin 200:e landslagsmatch i karriären.