Vittsjö hänger på i guldstriden

I en tajt första halvlek var det Vittsjö som kom till flest avslut, men det var gästerna från Örebro som trots allt var närmast ett ledningsmål. Och bortalaget skulle få måljubla. Efter en trång situation nära mål så lyckades Heidi Kollanen få bollen förbi alla försvarare, men jublet skulle bli kortvarigt. För det skulle visa sig att domaren hittat något regelvidrigt i situationen innan, och målet dömdes bort.

Drömmål

I andra halvlek skulle det bli ett riktigt måljubel, och ett högre sådant när hemmalaget Vittsjö gjorde 1-0 i den 55:e minuten. Och det var ett fint mål som publiken bjöds på. Tove Almqvist hittade skyttedrottningen Michelle De Jongh löpandes på högerkanten, som sprang in några meter in i straffområdet innan hon placerade in bollen i bortre krysset.

Rött kort för Vittsjö

Men med drygt 20 minuter kvar skulle gästerna få en chans att komma tillbaka in i matchen. Nellie Persson drog nämligen på sig sitt andra gula kort i matchen, och Vittsjö fick spela med tio spelare resten av matchen.

Örebro pressade då på med ett stort bollinnehav, men lyckades inte komma igenom en tajt defensiv i Vittsjö, och matchen slutade 1-0.

Vittsjö ligger nu endast en poäng bakom Rosengård i toppen, dock med en match mer spelad. Rosengård spelar mot Göteborg 15.00, en match du ser på SVT 1/play.