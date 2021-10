Det blev en svajig inledning för svensk del i VM-kvalmatchen mot Grekland hemma på Friends arena. I slutet av halvleken var de svenska spelarna rejält pressade och det mesta handlade om Grekland då.

– Sverige ska vara glada att det står 0-0, säger SVT Sports expert Daniel Nannskog i pausen.

Blågult jobbade sig in i matchen mer och mer. I den 55:e minuten skapade Sverige en farlig målchans genom Robin Quaison.

”Underbar kyla”

Minuten senare fälldes Alexander Isak i straffområdet och omaren tvekade inte – straff för Sverige.

Precis som i matchen mot Kosovo blev det Emil Forsberg som tog hand om straffen, och återigen satte han iskallt dit bollen.

Knappt tio minuter senare gick Greklands försvar bort sig igen när Alexander Isak fångade upp en utspark från Robin Olsen, en boll som Isak kyligt rullade i mål.

– Underbar kyla! Det är bra av Robin Olsen som är vaken och trycker iväg den långa utsparken mot Isak, samtidigt är det bedrövligt försvarsspel av grekerna. Isak är snabb i tanke när han snappar upp bollen och oerhört kylig när han väntar ut backen och lyfter den över honom, säger Daniel Nannskog.

Med minuter kvar fälldes Emil Forsberg och det blev grekisk utvisning när Hatzidiakos fick sitt andra gula kort för kvällen.

Grekland hade inget kvar att ge och Sverige fick sin revansch och leder nu gruppen. För Grekland blev det den första förlusten i en tävlingsmatch på två års tid.

– Fantastiskt. Vi alla är medvetna att första halvlek är under all kritik. Vi gick in i omklädningsrummet och snackade ihop oss och bestämde oss för att visa för våra supporters att vi är på hemmaplan, säger Alexander Isak till C More.

– Vi visste inte riktigt hur vi skulle få napp på dem. Vi förlorade lite dueller i början, då är det svårt att vinna matcher.

”Enorm styrka”

Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf till C More:

– De spelade igenom oss ganska enkelt men vi kom ut i andra och är mycket mer kompakta. Ibland får man spela lite enklare för att vinna matcher.

– Vi har en enorm styrka i laget. Vi spelar inte bra fotboll men vi vinner tillsammans. När det går lite sämre måste man göra det enklare sakerna.

Sverige kommer att tvingas klara sig utan Albin Ekdal i den kommande VM-kvalmatchen mot Georgien då mittfältaren fick sitt andra gula kort i kvällens match.