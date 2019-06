England satte Skottland på plats direkt

England visade snabbt vilket lag som är storasyster på brittiska öarna. I matchen där nästan alla spelarna känner varandra väl från ligan i England hade Skottland ingen chans till att börja med.

Med hjälp av en straff kunde Nikita Parris göra 1–0 efter 13 minuter och inledningsvis var det inget snack om vilket lag som var hetare och bättre.

Sen fortsatte det med ett dominant engelskt mittfält och ett vasst anfall, och ett spel i ett högt tempo. I 40:e minuten kom 2–0, Ellen White fick fritt fram i straffområdet och placerade in bollen.

Skottlands vassa anfallare Edin Cuthbert kom ingen vart mot det täta engelska försvaret i första halvlek, men efterhand kom Skottland in i matchen och under de sista tjugo minuterna var Skottland laget som ville och skapade mest. I 78:e minuten kom också reduceringen. Claire Emslie kom rätt till bollen och sköt via ett försvarben 1–2.

Även om England var det bättre laget, så blev det lite nerv i matchen då Skottland kämpade på hårt mot slutet när England backade hem.

Skottland och Englands damlandslag har nu mötts 26 gånger, och endast två gånger har Skottland vunnit.