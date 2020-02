Sagnia: ”Det är bara jättedåligt”

Efter att Armand Duplantis återigen slagit världsrekord så var det dags för Khaddi Sagnia att äntra arenan i Glasgow. Sagnia inledde jobbigt med tre raka övertramp men skulle hoppa upp sig. Första 6.44 och sedan 6.53, tillräckligt för att ta längdhopparen till final i tävlingen. Just formatet med finalhoppning är nya för i år och i dag i Glasgow gick de hopparna med längsta hoppen vidare till en final där bästa hoppet tog hem prispengen på 1 500 dollar.

Jazmin Sawyers från Storbritannien var första och trampade över. Sagnia var däremot väldigt försiktig i sitt avtramp vilket ledde till ett mindre bra hopp på strax över sex meter. I besvikelse reste sig Sagnia upp och började gå bak i gropen vilket ledde till hoppets ogiltigförklarande.

– No, what is she doing?, skrek speakern i inomhushallen i Glasgow och Sagnia såg förundrad ut.

”Vet inte vad som hände”

Maryna Bekh-Romanchuk som hade det överlägset bästa hoppet från grundomgången kunde, efter två raka övertramp, bara ta ett steg från rätt sida plankan och hämta hem 1 500 dollar i prispengar.

I mixade zonen efteråt mötte SVT Sport den svenska längdhopparen.

– Jag vet inte vad som hände. Jag fattar inte det här systemet, helt seriöst. Det är jättedåligt tycker jag, det får en att lägga fokus på något annat än själva hoppningen. Men det är sånt som händer, säger Sagnia till SVT Sport.

Trots svårigheter med formatet ser Sagnia fram emot fortsättningen av säsongen.

– Det blev för många övertramp i dag men jag känner att jag har långa hopp i mig. Det gäller bara att få vanan i ansatsen det är det enda jag saknar. Jag är snabb, jag är spänstig, jag är starkare, så det är bara att tävla på, säger Khaddi Sagnia.