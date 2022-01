För en dryg vecka sedan satte Meraf Bahta svenskt rekord på 5 kilometer landsväg. I dag gjorde hon samma sak på dubbla distansen.

Hon blev femma i Valencia och tiden 31,22 räckte till att ta tillbaka det svenska rekordet som hon förlorade till Sarah Lahti i oktober.

– Det var en lite för snabb öppning men vi hade inget val eftersom farten var satt till 3.03 per kilometer för de löparna som hon normalt kan tänkas vara jämna med. Hon tappade täten knappt halvvägs och sprang sedan ensam. Tyvärr lite byig vind i dag. Men helt okej en dag med lite sega ben. Vi vet att hon är god för lite bättre just nu egentligen så Meraf är inte helt nöjd men ändå ett godkänt lopp, säger tränaren Per Skoog.

Norskan Karoline Bjerkeli Grövdal var nära segern, men fick ge sig med tre sekunder till kenyanskan Norah Jeruto Tanui.

Hanna Lindholm blev 16:e på tiden 33,35.

I herrloppet satte både Suldan Hassan och Vidar Johansson personliga rekord med tiderna 28,19 respektive 28,40.