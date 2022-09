I somras blev Victor Johansson förste svensk att simma under 15 minuter på 1500 meter frisim. Efteråt berättade 23-åringen att han hade tagit inspiration från Nils van der Poel.

Något han är långt ifrån ensam om. En som också har läst Nils van der Poels träningsmanifest med stort intresse är friidrottaren Andreas Almgren.

Drygt två veckor har gått sedan Diamond League-galan i Bryssel, där han inte bara slog, utan krossade, Anders Gärderuds 46 år gamla rekord på 5000 meter. Den nya rekordtiden 13.01,70 gör honom till Europaetta den här säsongen och är under kvalgränsen till VM i Budapest nästa år.

Deltar i stor studie: ”Jag gillar data”

Andreas Almgren ler stort när han tänker tillbaka på loppet.

– När jag kom i mål och fick se tiden så bara: Yes! Nu är jag äntligen där jag vill vara.

Just nu deltar 27-åringen i en stor studie på Gymnastik- och idrottshögskolan som bland annat undersöker hur kroppen reagerar på träningsbelastning och återhämtning. Ett viktigt ämne för Andreas Almgren, som över åren har haft mycket skadebekymmer.

– Jag gillar data. Så att få vara med i en sådan här studie och lära sig mer om sin egen kropp, det tycker jag är väldigt kul.

Löpare lägger ner minst träningstimmar

En nyckel har varit att hitta rätt träningsmängd. Almgren, som har gått från att springa 800 meter till allt längre distanser, har funderat på hur löpning skiljer sig från andra konditionsidrotter.

– Löpare är oftast de som lägger ner minst antal träningstimmar i veckan. Säg att jag springer 18 mil i veckan, det motsvarar ungefär 12 timmar effektiv träning. Längdskidåkare och cyklister ligger i jämförelse på 30-timmarsveckor. Men löpning sliter ju så mycket så man kan inte träna hur mycket som helst.

”Det Nils van der Poel visade...”

Under våren testade han därför att komplettera löpning med flera timmar på cykel utomhus. Och det är här Nils van der Poel kommer in i bilden.

– Det van der Poel visade, är att man kan lägga in icke-grenspecifik träning för att få upp träningsmängden. I hans fall cykel och en del löpning. Så under en skadeperiod under våren testade att göra 30-timmarsveckor på cykel.

– Kroppen är först sliten när man väl ska börja springa, men sedan går det väldigt snabbt att blir bra. Så det är något jag kommer ta med mig här under grundträningen. Vi får se hur det går men det är alltid kul att testa nåt nytt, säger Andreas Almgren.