Fint spel av Alex x 2

Alex Norén som hade det riktigt tungt i går fick en betydligt bättre start i dag. Ett tag var 37-åringen från Haninge fem under par för varvet men kom till slut in på 67 slag och är ett under totalt. Även hans namne Alexander Björk gick på 67 slag – precis som igår.

Noréns 67:a betyder att vi får se ett av de största dragplåstren till tävlingen även under helgen. Kvalgränsen, den så kallade cutten, ligger just nu på par. – Jag spelade mycket bättre idag. Inställningen var bättre, jag tog fler bra beslut. Golf är märkligt ibland, säger Norén till SVT Sport om förvandlingen från igår. Spela Alexander Björk: Det finns några birdies till i kroppen En annan Alex, Alexander Björk, fortsätter att övertyga med stabilt spel på Hills. 67-67 är hans facit hittills vilket ger Växjö-killen ett riktigt bra läge inför helgen. Precis som igår avslutande han med en birdie. Men där erkänner han att han hade lite tur. – Ja, jag hade ganska dålig längdkänsla på greenerna, så på sita tänkte jag bara att jag skulle lägga den nära och så droppade den i, skrattar Björk. Gör du 67 på lördag och söndag också, räcker det? -Nja, det ska ju bli bättre väder så det räcker nog inte hela vägen.Man behöver spela lite bättre om man ska vara med riktigt högt upp. Och jag känner at jag har fler birdies i kroppen, lovar Björk.