Lagergren i täten på Hills

Joakim Lagergren spelade stabilt på morgonen i ett regnigt och blåsigt väder på Hills i Scandinavian Invitation. Svensken avslutade med en birdie för ett under par och han delar just nu ledningen i tävlingen på åtta under par. Men svensken tar det med ro att han leder tävlimngen.

– Det är inte mycket att hetsa upp sig för än, det är på söndag man ska vara i topp, säger Lagergren till SVT Sport efter sitt varv.

Leaderboard Scandinavian Invitation>>> Alex Norén som hade det riktigt tungt i går fick en betydligt bättre start i dag. Ett tag var 37-åringen från Haninge fem under par för varvet men kom till slut in på 67 slag och är ett under totalt. Det betyder att vi får se ett av de största dragplåstren till tävlingen även under helgen. Kvalgränsen, den sk cutten, ligger just nu på par. – Jag spelade mycket bättre idag. Inställningen var bättre, jag tog fler bra beslut. Golf är märkligt ibland, säger Norén till SVT Sport om förvandlingen från igår. En som däremot får det svårt att klara cutten är David Lingmerth. Tranås-golfaren som inte spelat hemma i Sverige sedan 2012 hade en fin start på tävlingen med 68 slag igår men hade stora problem idag, särskilt på hans nio sista hål där det blev tre bogeys. Ett över par totalt för Lingmerth gör att det troligen är färdigspelat. – Det var tufft där ute idag. Jag gav mig inte själv samma chanser och de grejer jag gjorde bra blev jag inte belönad för, sa Lingmerth efteråt.