Lindberg fortsätter starkt i Georgia

Pernilla Lindberg verkar ha något bra på gång i veckans LPGA-tourtävling i Greensboro, Georgia. Stärkt av 18:e-platsen i majorn PGA-mästerskapen för ett par veckor sedan har Lindberg inlett med två fina rundor, 68 respektive 69 slag.

– Jag fick lite att klicka i PGA-mästerskapen, särskilt i mitt långa spel som jag jobbat på. Det är alltid svårt att bevara formen i golf, men jag känner att jag är nära där jag vill vara, sade Lindberg på presskonferensen efter den första rundan.

Delad femma

Reynolds Lake Oconee-banan är ny för damspelarna som annars brukar vara i Asien så här års. Men där är tävlingarna inställda på grund av coronapandemin.

– Vi är bara glada att få spela, att man lyckats få till en tävling här i stället, sade Lindberg.

Med totalt sju slag under par ligger Lindberg delad femma och är tre slag bakom ledaren Ally McDonald, USA.

Linnea Johansson är den andra svenskan får spela vidare i helgen, efter två rundor på 73 slag vardera, som placerar henne på en delad 63:e plats, totalt två över par.

Alex Norén föll efter fina starten

På herrsidan är amerikanen Justin Thomas på jakt efter sin tredje PGA-titel i år och leder just nu PGA-tourtävlingen i Thousand Oaks, utanför Los Angeles, efter två rundor.

Sju birdies, alla under de första tolv hålen, blev det totalt under den bogeyfria andrarundan. Med totalt 14 under par, har han ledningen med ett slag.

Tiger Woods kom tillbaka efter den svaga 76-inledningen, och förbättrade sig den andra dagen med en 66-runda, även om han fortsatt är långt i från täten.

Alex Norén föll i resultatlistan till delad 22 plats från gårdagens niondeplacering, efter att ha gått andra rundan på 68 slag, fyra under par.