Vinden fortsätter att blåsa friskt över det skotska landskapet och klassiska Old Course på St Andrews. Men flera av favoriterna i startfältet har hittat ett motmedel och överst på leaderboarden är just nu världsettan Nelly Korda efter ännu en runda på fyra under par. Just nu leder amerikanskan på -8, tre slag före de två stjärnorna som spelade i samma boll, Lilian Vu och Charley Hull.

– Det är väldigt roligt där ute. Jag har spelat bra på många olika ställen i år och på olika grästyper. Jag har blivit bra på att anpassa mig, säger Korda om att ha hittat spelet även på svårspelade Old Course.

”Sjukt svårt”

För svensk del ser det fortsatt ganska mörkt ut. Under förmiddagen såg ett tag Maja Stark ut att ha hittat spelet efter tre birdies på första nio hålen. Ett tag var svenskan ett under par men bra häng på täten. Men bogeys på 11, 12 och 16 gav en score på 73 även idag.

– Det är sjukt svårt. Man får slå slag som man aldrig trodde man skulle behöva. Man får slå 70 meter åt vänster om dit man ska hamna så det är speciellt, säger Maja Stark om hur det är att bemästra Old Course i de starka vindbyarna.

Se Maja Stark om sin runda i spelaren ovan.

Spelet pågår – Leaderboard >>>