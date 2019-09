Upplagt för rysare i Solheim Cup

Resultat Solheim Cup >>>

Imorgon ska det under singelsspelet delas ut 12 poäng. USA, som regerande mästare behöver bara komma upp i 14 poäng för att behålla bucklan medan Europa måste spela ihop 14,5 poäng för att vinna tillbaks Solheim-trofén.

Således behöver amerikanskorna bara vinna 6 matcher matcher imorgon för att vinna. Och statistiken talar för USA, som allt som oftast är starkast på söndagarna när det kommer till singelspel.

Det är första gången sedan 2011 i Irland som lagen är helt lika poängmässigt inför söndagens spel. Då vann Europa. Den här gången måste man upprepa det för att hindra USA från att vinna Solheim Cup för tredje gången i följd.

Vind, regn och mörker

Det blåste starka vindar under eftermiddagen på The Centenary Course här på Gleneagles. Mot slutet av spelet kom även regnet som försvårade det hela än mer. Och dessutom började det även mörkna mot slutet då matcherna drog ut på tiden och några av dem tog nästan sex timmar att spela. Flera spelare varnades för långsamt spel.

Amerikanskorna tog tidigt kommandot i de flesta bästbolls-matcherna men Europa kämpade sig tillbaks något och stoppade det som ett tag såg ut som en helröd eftermiddag.

Pettersens birdierace förgäves

Suzann Pettersen som har fått höra en del kritik som riktats mot kapten Catriona Matthews uttagning av henne, har verkligen gett svar på tal. Norskan vann i går sin foursomematch och i dag i bästbollen med Anne van Dam visade norskan klass. Van Dam hade en dålig dag, vilket hon visade i par med Anna Nordqvist på förmiddagen, och det var upp till Pettersen att kämpa mot amerikanskorna.

Och som hon gjorde det. Fem birdies på hål 7,8,9, 10 och 11 gav Europa hopp. Men tyvärr var norskans insatser förgäves. Amerikanskorna Altomare och Park avgjorde på det 18:e hålet och vann med 1/0.

I den andra matchen blev det ett drama på det 18:e hålet när engelskan Jodi Ewart Shadoff hade en tremetersputt för att vinna mötet med Lexi Thompson och Marina Alex. Men bollen slank precis förbi och det blev bara en halv poäng till Europa.

Stark spurt av Hall och Boutier

I tredje matchen gjorde Georgia Hall och Celine Boutier en riktig fin vändning. Ally McDonald och Angel Yin såg ut att gå mot en säker seger men europeiskorna tog fem raka hål för seger med 2/0.

I sista matchen vann Salas och Kang med 2&1 mot Ciganda och Munoz.