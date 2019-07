Woods usla runda – 144:a efter första rundan

– Spelet är inte så skarpt som jag vill, sa Woods inför The Open.

– Jag måste vara försiktig med min kropp. Ni måste förstå att om jag spelar för mycket så kommer jag inte kunna vara kvar i den här sporten särskilt länge till, fortsatte han.

Och efter 18 spelade hål är Woods 144:a. Woods inledde knackigt och gjorde fem bogeys på de första sex hålen. Hans enda birdie kom på det 15:e-hålet. Totalt blev det sex bogeys, en dubbelbogey och en birdie, totalt plus sju.

För svensk del är det Alex Norén som är bäst. Norén stod för en kanonrunda på den första av fyra i The Open och gick in på tre under par, delad fyra totalt.

Henrik Stenson är delad 21:a medan den tredje svensken, Alexander Björk, är delad 140:e efter sex över par.