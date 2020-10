Höör fortsatt obesegrat i SHE: ”Det satt lite långt inne”

Heid försökte streta emot, men när det gällde hade de inte mycket att sätta emot när hemmalaget Höör la i en högre växel.

Framför allt gjorde de det två gånger i matchen. Ett ryck i varje halvlek räckte för att vinna med sju bollar totalt.

I första halvlek gick Höör från 8-8 till 12-8 på kort tid. Och det var en marginal som Heid aldrig riktigt hämtade sig ifrån.

Upp i serieledning

Efter ledning 16-13 i halvtid gjorde Höör ett nytt ryck i mitten av den andra halvleken, när laget gick upp till 25-19 och hade som mest 30-22 i slutet av matchen. Det målmässiga rycket avgjorde matchen.

Detta trots att Höör kostade på sig att missa en del öppna lägen. Som när Emma Lindkvist rammade ribban i fritt läge vid ställningen 20-18.

Hemmasegern var till slut ganska odiskutabel, och i och med segern gick H65 också upp i serieledning när alla lag spelat tre omgångar.

– Det satt lite långt inne ändå. Ibland blev vi lite för sugna att ta lägena för tidigt i anfallen, men vi jobbade oss in i det och kunde avgöra, säger Amelia Lundbäck till C More efter matchen.