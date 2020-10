Skaras ordförande: ”Blir förtvivlad av hela situationen”

SHE-laget Skara HF snittar vanligtvis runt 600 åskådare på sina hemmamatcher i den högsta handbollsligan. När regeringen för en vecka sedan öppnade upp för 300 åskådare på evenemang såg klubben en möjlighet att lindra den ekonomiska smällen som årets säsong inneburit.

Nu får man tänka om.

Klubben har redan sålt 200 biljetter till söndagens match med Boden.

– Jag är lite förtvivlad. Just nu försöker jag samla styrelsen så vi får ta ett möte och vänta in ny information från Svenska handbollsförbundet. Det kommer ju bli omöjligt att ta in den publiken vi hade tänkt, säger Elin Wikström.

– Det är jättetråkigt ur flera perspektiv och så tråkigt att vi inte kan bjuda våra fans att komma och stötta sitt lag. Man blir förtvivlad av hela situationen, att utvecklingen av pandemin är så negativ i Sverige och i världen. Det här är jordens utmaning. Ekonomiskt är det supertufft, men vi får respektera att hälsan kommer först.

