Sverige nära fiasko mot Japan

Svenska handbollsherrarna tog sin andra seger, av två möjliga, i Tokyo-OS när de som förväntat besegrade värdnationen Japan med 28–26. En inte alltför övertygande seger av de regerande vice världsmästarna.

– Två matcher, två segrar, vi har poängen med oss. Och det är en skön känsla, säger målvakten Mikael Aggefors till Discovery+.

Det fanns även stunder en bit in i första halvlek i Yoyogi-arenan där Japan befann sig i ledning. 10–9, 11–10 och 12–11 ledde japanerna med efter bland annat två mål av Anri Remi Doi. Sverige gick visserligen in i halvtidsvilan med en tremålsledning, 17–14 där Japans målvaktsduo Tatsuki Yoshino och Motoki Sakai stod för sammanlagt en räddning under de första 30 minuterna.

Avståndet växte till sex mål som mest i andra halvlek. Men Japan satsade allt och spelade med öppet mål och en extraspelare i stort sett i varenda anfall. Och hemmaspelarna kom nästan ikapp mot Sverige som agerade slarvigt.

Form av stress

Med drygt en minut kvar av matchen var svenska försprånget endast ett mål, 27–26. Då satte vänstersexan Hampus Wanne, Sveriges bästa målskytt i matchen, sitt åttonde mål och säkrade segern.

– De klev över till att spela med sju spelare, då blir det svårare som målvakt. De gav sig själva chansen och tog den. Det blir en form av stress i slutet, men vi ledde ju hela tiden. Det kändes ganska lugnt, säger målvakten Mikael Aggefors som vaktade Sveriges mål i stället för lagkapten Andreas Palicka.

På onsdag ställs Sverige mot Portugal.