Modo skapade mest, men det var Björklöven som spelade sig fram till de hetaste chanserna, mycket tack vare ett tafatt och slarvigt försvarsspel från hemmalagets sida. Efter två perioder ledde Björklöven med 6–2. Skottstatistiken? 27–14 till Modo.

– Skönt att vi får utdelning. Vi tar oss in framför målet och tar oss till bättre skottlägen än innan, vi har inte så många skott men de vi har är kvalitativa och det är väl därför de går in, säger Björklövens Alexander Wiklund till C More.

Modo gjorde sitt yttersta för att komma tillbaka in i matchen och ett litet hopp tändes när Filip Sveningsson reducerade drygt sex minuter in i den tredje perioden.

Men den glädjen blev kortvarig. Bara två minuter senare skickade Ryan Gropp in 7–3 och matchen kändes avgjord.

”Tycker vi vågar mer”

Modo plockade ut målvakten med hela 8,23 kvar att spela i ett sista desperat försök, men någon reducering fick de aldrig in. I stället kunde Axel Ottosson sätta 8–3 i öppen kasse med lite mindre än fem minuter kvar och matchen var över.

– Jag tycker vi är starkare över sju matcher. Vi spelar hårt och rejält och har fokus på vårt, vi är här och nu och svävar inte iväg, det är otroligt starkt av oss, säger Ottosson till SVT Sport.

Nu väntar HV71 i den Hockeyallsvenska finalen.

– Vi vet att vi är starka mentalt och det har jag pratat om under hela den här matchserien. Vi har förberett oss för olika scenarior som kan ske, man kan ligga under en matchserie och man kan ligga under en match men vi har sagt att vi ska fortsätta, fortsätta, fortsätta och det talar för oss mot HV tycker jag, säger Björklövens tränare Viktor Stråhle till SVT Sport.

Han får medhåll av Ottosson:

– Jag tycker vi känns urstarka och vi har en bra energi i gruppen.

Modos tränare Mattias Karlin var så klart besviken.

– Det är surt så klart. Det var en väldigt konstig match, det är väl så känslan är nu. Jag känner en extrem besvikelse över att vi inte går vidare, säger Karlin till C More.