Djurgården tog fjärde raka utan att glänsa

Djurgården är inne i en riktigt bra trend just nu.

Hemma mot Leksand tog laget sin fjärde raka seger – trots att man haft jobbiga skadebekymmer en tid.



19-årige Albin Grewe gjorde en bra första period. Han rev, slet, offrade sig och fick även sätta 1–0-pucken lågt bredvid Leksands målvakt Janne Juvonen.



– Det går bra för oss just nu, vi gör en bra period här och äger matchen tycker jag, säger Djurgårdens målskytt Albin Grewe till C More efter första perioden.



I mittperioden sköt Jesper Pettersson in 2–0 efter en puckstuds i kortplanket, och sex minuter senare satte Niclas Bergfors sitt sjätte för säsongen när SHL:s poängkung Marek Hrivik slog iväg pucken i egen zon.

Skadeskjutet Djurgården

Dick Axelsson var tillbaka i Djurgården men höstens succéspelare William Eklund, 18, var i stället sjuk.

Sedan tidigare saknar Djurgården Marcus Högström, Michael Haga och Jacob Josefson samtidigt som nyförvärvet Rhett Rakshani inte var uttagen.



En styrka att Djurgården trots bekymren lyckades ta fjärde raka. Och i målet höll Mantas Armalis säsongens första nolla.



Leksand hade inför mötet tagit poäng i fem raka matcher och var blekt genom hela matchen. August Berg, backen som spelade forward och gjorde mål senast, fortsatte i anfallet och träffade ramen två gånger.



– Allt är skit. Det är helt värdelöst och de är mycket bättre. Det ser bedrövligt ut där ute, sa en besviken Jon Knuts.