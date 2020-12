Broc Little matchhjälte när LHC vände 0–3 till seger

Malmö gjorde en bra match senast mot Leksand men tappade en 2–0-ledning och föll med 3–4.

Mot Linköping ville inte skåningarna göra om samma misstag efter den starka inledningen.



Men inte heller den här gången lyckades jumbon knyta ihop säcken.

Laget tappade en 3–0-ledning till förlust.



Det stod 3–1 till hemmalaget Malmö drygt fyra minuter före slutsignalen. Då reducerade Jarno Kärki.

Sedan klev Broc Little in och blev matchhjälte. 3–3 kom 1.42 från slutet när LHC tagit ut målvakten, och i förlängningen avgjorde han matchen.



– Viktig vinst, komma tillbaka från 3–0. Vi var sega i starten men det här visar att vi spelat bättre på slutet. Lite flyt på slutet men det var vad som behövdes. När det går lång tid utan mål blir man lite stelare, så viktigt för både mig och Ojamäki att göra mål ikväll, säger Broc Little till C More.

”Riktigt bra period”

Malmö började som sagt bra .

Joseph Veleno gjorde sitt tredje och fjärde mål för säsongen när han satte 1–0 och 2–0 i inledningen av matchen, och redan efter 8.05 var det rejäl uppförsbacke för Linköping.

– Riktigt bra period, vi kom ut med mycket energi och höll de från kontringar och bra lägen i vår zon. Det viktiga för oss är att alla fyra kedjor tuggar på och att vi fortsätter lägga puckar på mål. Då händer bra saker, säger tvåmålsskytten Veleno till C More efter första perioden.



I inledningen av tredje tog Carl Persson och petade in pucken i nät intill närmsta stolpen till 3–0.



Det stod 3–1 inför tredje perioden.



– Jag har haft lite jobbigt med skada, och inte riktigt hittat formen från försäsongen, så det var skönt att få ett grismål, säger Carl Persson till C More.



Så långt såg det ändå bra bra ut för hemmalaget men när Jarno Kärki reducerade till 3–2 när 4.35 återstod gav det matchen nerv. Och i spel sex mot fem kvitterade Broc Little 1.42 före slutsignalen, 3–3.