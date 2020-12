Växjö kvaddade Frölunda med 8-0

I början av tredje perioden försökte Frölunda desperat att spräcka nollan. I stället klev Jack Drury in och stötte in 7-0 med en elegant backhand, hans tredje mål för kvällen. Frölundaspelarna fick höra klangen från ett par ramträffar hos målvakten Viktor Fasth som återigen fick hålla nollan, den andra raka för honom. I powerplay styrde Richard Gynge in 8-0. Det var sjunde raka hemmasegern för Växjö, där spelarna dansade lätt på isen innan de åkte av den.

En liten men högljudd klack hyllade sin målvakt i talkörer: ”Viktor Fasth, Viktor Fasth”.

– Jag tycker att det är skönt att vi vinner men tycker inte att siffrorna speglar matchen överhuvudtaget. Vi hade tur i andra perioden där det studsade vår väg, säger Fasth.

I Frölunda var det sammanbitna miner efter två perioder när det stod 6-0. Även i den sista perioden kämpade frölundaspelarna som djur för att spräcka nollan utan att lyckas.

Lundqvist: ”Spelar med huvudet under armen”

– Det är bedrövligt. Vad ska man säga? Spel med huvudet under armen, tycker jag. De får något och sedan rusar vi bort oss och öppnar upp oss på tok för enkelt. De får kontringar och så smäller det överallt. Intensiteten är där, men vi spelar inte bra utan puck och då blir det väldigt mycket öppningar bakåt, sade Frölundas kapten Joel Lundqvist till C More efter två perioder.

När Ilari Melärt gjorde 2-0 i början av den andra perioden blev frölundaspelarna alldeles för ivriga och stötte för högt upp vilket Växjö utnyttjade på ett blixtrande effektivt sätt. Mellan 2-0 och 5-0 gick det 4.17 (mellan 2-0 och 4-0 endast 1.17).

– Herregud, vi får kämpa för varje lilla målchans medan de hade friläge och mål varje gång. Det är sjukt frustrerande. Det sjuka är att vi tar ett steg framåt men 8-0 är ju ingen diskussion. Vi är för ivriga och tappar tålamodet, säger Frölundas Nicklas Lasu efter fjärde förlusten på de fem senaste matcherna.