Djurgårdens match mot Skellefteå skjuts upp efter covid-19-fall

Djurgården väljer att skjuta upp matchen på grund av säkerhetsskäl i väntan på att det medicinska läget har klarnat. Hittills har två spelare i truppen testat positivt för covid-19, medan en tredje insjuknat under onsdagen med symptom.

– Vår läkare har sedan igår haft kontakt med Smittskyddsenheten i Stockholm och vi följer det tydliga protokoll som upprättats av ligan, säger sportchef Joakim Eriksson till klubbens hemsida.

Andra SHL-matchen som ställs in

Djurgården har fört en dialog med SHL och Skellefteå om läget och samtliga parter är överens om att matchen inte ska spelas under torsdagen.

– Vi har som sagt fått två spelare med positiva Covid-besked och ytterligare en spelare som har insjuknat under dagen. De båda klubbläkarna i Djurgården och Skellefteå har under kvällen haft kontakt och gemensamt tagit beslut om att skjuta på matchen utifrån det medicinska läget i Dif just nu, säger Joakim Eriksson.

Matchen är den andra i torsdagens SHL-omgång att skjutas upp efter Linköping-Oskarshamn, som det kom besked om i går.