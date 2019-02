Enroth vinnare i debuten

Jhonas Enroth har vunnit både VM-guld och OS-silver. Den här säsongen har 30-åringen huserat i KHL-laget Dinamo Minsk.

Men i fredags, när övergångsfönstret stängdes i Sverige, blev han klar för spel med Örebro i SHL.

Efter att ha sett lagets segermatch mot Djurgården i lördags från läktaren, fick han i dag kliva in mellan stolparna hemma mot Linköping. Det blev dock ingen rolig start för 30-åringen som släppte in Lukas Bengtssons skott redan efter 1.57. Men Enroth repade sig – liksom lagkamraterna – och kom igen.

– Det är aldrig roligt att släppa in ett tidigt, men jag har gjort det förr och det är bara att försöka spela på. Jag var lite efter på det första målet, så det är jag inte nöjd med, säger Enroth till C More.

Innan perioden var över stod det 2-2 på tavlan. Nick Ebert sköt sedan 3-2 tidigt i den andra perioden och det skulle visa sig bli avgörande. Matchen slutade till slut 4-2 efter Jere Sallinens mål i öppen kasse.

– Jag är otroligt imponerad av killarna i laget som spelade bra framför mig. Det var en rätt lugn kväll för mig. Jag har hört att det är en väldigt fartfylld hockey i SHL och det är skönt att ha debuten gjort nu, säger burväktaren som hade 25 räddningar.