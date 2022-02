Efter den sena kollapsen i gruppfinalen mot Finland i söndags stod det klart att Sverige slutade tvåa i gruppen och därmed skulle ställas mot antingen Kanada eller Kina i kvartsfinal.

Det blev Kanada.

I laget huserar hela turneringens poängkung Adam Tambellini, med sina sju poäng.

– Tambellini är i storform. Alla känner till honom från Rögle och han gjorde fem poäng här i åttondelsfinalen mot Kina, säger SVT:s expert Jonas Andersson.

Förutom Tambellini, vad behöver vi se upp med imorgon?

– Det finns flera spelare. Men slla som sett junior-VM och VM vet att Owen Power redan är en otroligt skicklig back och han blev draftad först av alla i somras. Sedan är det den kanadensiska mentaliteten och att det är liten rink, som passar Kanada bra. Men Sverige har alla förutsättningar att vinna mot Kanada. Spelar Tre Kronor som de kan, defensivt bra, utnyttjar powerplay samtidigt som de sätter boxplayspelet, är det 50/50.

Måste få till sitt boxplay

Vem ska stå mellan stolparna av Lars Johansson och Magnus Hellberg?

– Sverige har de bästa målvakterna i turneringen, det är Sveriges starkaste lagdel – helt överlägset. Johansson var bra i öppningsmatchen. Hellberg var strålande mot Slovakien, sen tyckte jag han gav ett litet mer darrande intryck i den tredje perioden mot Finland även om det inte var hans fel på det sättet. Men för mig är det givet att Johansson ska få chansen här i kvartsfinalen.

Sveriges boxplay har varit minst sagt svagt i turneringen. Vad beror det på?

– 60-procentigt är det. Det är under all kritik. Jag tycker att vi i boxplay, med spelare som Krüger, Nordström, Folin, har spelare på den högsta nivån som har gjort det under längre tid i NHL och spelat Stanley cup-finaler, har potentialen att få till det riktigt bra och det är nu turneringen börjar på riktigt. Rent spelmässigt har man gjort fel avvägningar och inte varit tillräckligt aggressiva när man ska och hamnat lite passivt och krymt boxen. Det har smugit sig in ett kollektivt dåligt självförtroende i boxplayspelet.