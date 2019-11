Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Erik Gustafsson förbannad. Foto: C More

”Fruktansvärt pinsamt – den här jävla skiten de håller på med”

Det var i den andra perioden av matchen mellan Luleå och Brynäs som Jack Connolly tryckte in pucken i mål.

Efter videogranskning dömdes målet dock bort, Juhani Tyrväinen ansågs ha befunnit sig i målgården.

– Det är inte domarnas fel, det är ligan som håller på med den där jävla skiten, så fruktansvärt dåligt och frustrerande, säger Erik Gustafsson till C More.

Erik Gustafsson var inte nådig i sin kritik efter att Jack Connollys mål dömts bort efter en videogranskning. I periodpaus mellan den andra och tredje perioden dundrade han mot reglerna i SHL. – De säger att han eventuellt har en klubba inne i målgården och dömde bort målet, det är så fruktansvärt pisamt, säger Erik Gustafsson till C More. – Den här jävla skiten de håller på med, det är så jävla frustrerande. Vi försöker spela hockey och göra mål och så dömer de bort sånt här, de ringer från Stockholm för det här. Så jävla dåligt, det är ett solklart hockeymål, så jävla bra spelat, fortsätter han. Det är så man vill att det ska se ut och så dömer de bort det. Gustafsson är mer kritisk mot ligan och SHL än domarna. – Det är inte domarnas fel, det är ligan som håller på med den där jävla skiten, så fruktansvärt dåligt och frustrerande. Luleå vann ändå matchen. Niklas Olausson blev det som avgjorde efter straffar. Luleå HF 2 - 1 Brynäs IF 1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 1-0 Coop Norrbotten Arena, Luleå idag SHL Visa matchfakta Dela Dela