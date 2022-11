Man kan inte direkt påstå att New Jersey Devils hade marginalerna på sin sida i nattens match mot Toronto. De fick bland annat tre mål bortdömda till hemmafansens stora förtret. När det tredje dömdes bort, 8.53 in i den tredje perioden vid ställningen 2–0 till Toronto, brast det för delar av publiken i Prudential Center som började kasta in ölglas, ölburkar och annat skräp på isen.

– Det är inte direkt så att de kastar saker av glädje, de försökte träffa oss. Det är första gången jag ser något liknande, det är galet, säger Torontostjärnan Mitchell Marner till Toronto Sun.

”Ingen mår bra”

När matchen väl togs upp igen lyckades Devils reducera genom Dougie Hamilton, men närmare än så kom de aldrig och därmed tog lagets vinstsvit slut vid ett tangerat klubbrekord på 13 segrar.

– Ingen mår bra, jag mår inte bra, jag gillar inte den här känslan. Jag gillar inte att förlora och jag vet att det var ett tag sedan, men du vill inte ha den känslan i kroppen. Nu måste vi komma över det, förbereda oss för nästa match och fortsätta att bevisa att vi kan fortsätta att vara det där laget som vann alla de där matcherna i rad, säger Devils-coachen Lindy Ruff till NHL.com.

I Toronto Maple Leafs gjorde Pontus Holmberg sin femte raka NHL-match efter att ha blivit uppkallad från farmarlaget Toronto Marlies och i natt kom hans första NHL-mål. Ett mål som innebar 2–0 i matchen och skulle visa sig bli matchavgörande.

Här avgör rookien Pontus Holmberg matchen mot New Jersey: