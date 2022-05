Los Angeles Kings Carl Grundström missade den tredje matchen i åttondelsfinalserien mot Edmonton Oilers på grund av en skada, men i natt var han tillbaka i laguppställningen och det är nog många LA Kings-fans glada för. Den 24-årige svensken stod nämligen för en riktigt fin insats.

Först spelade han fram Trevor Moore till 1–0-målet drygt åtta minuter in i den första perioden och sedan gjorde han sitt första slutspelsmål i NHL i slutet av den tredje perioden när han ramlade in pucken bakom Mike Smith i Edmonton-målet. Ramlade? Ja, det är kanske den bästa beskrivningen man kan ge för målet var riktigt udda. Det började med att Edmonton-backen Darnell Nurse fällde Grundström med en klassisk bensax efter att svensken tagit sig förbi på kanten, Grundström gled sedan mot målet och fick på något sätt in pucken bakom Smith. Efter att NHL:s situationsrum kollat på reprisbilderna i ett par minuter kom de till slut fram till att de inte kunde göra annat än att godkänna målet.

En stund senare slog Grundström till igen när han satte matchens sista mål i öppen kasse med 1.31 kvar att spela.

– En jäkligt bra kväll för honom. Han har varit riktigt viktig för oss den senaste tiden, en spelare man kan lita på. Han har dessutom en ganska så unikt leende och det är skönt att få se det, säger LA Kings tränare Todd McLellan till NHL.com.

I och med Los Angeles seger är det nu kvitterat i matchserien, 2–2.